ARVUSTUS ⟩ Muusika nagu surma embus: Ville Valo melanhoolia tuhat varjundit

Valos on ka teatavat eneseirooniat ja müstilisust, mis muudab ta nii kibemagusalt siirupiseks kui ka piinarikkalt peibutavaks. Ta pole kunagi artistina üleliia liikuv olnud ning tõtt-öelda näib, et tal on igasugusest mobiilsusest või lavalisest koreograafiast ka üsna ükskõik. Tema kiitsakas, et mitte öelda vibajas kuju on läbi aegade valdavalt lihtsalt paigal seisnud, ning on olnud ka aegu, kus Valo on mikrist paar sammu eemale liikunud üksnes selleks, et üks sigaret kustutada ning kohe uus takkajärele süüdata.