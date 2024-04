Manna kolmas plaat on valminud kolme aasta jooksul. Kerge kuulamine see pole, aga eriti raske või rõhuv ka mitte. On eksperimentaalsust, aga on midagi edasijõudnute hyperpop’ilikku. See pole siiski pelgalt moodsate saundidega ja hästi produtseeritud muusika. See on ühtlasi eneseväljendus, teraapia ja sõnum.