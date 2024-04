«Fallout»: telesarjavõlurid küpsetasid hiigeleelarvest midagi ülivägevat

Kõik see kehtib ka Amazoni uhiuue seriaali «Fallout» kohta. Samanimelisel mänguseerial põhinev, kaheksast osast koosnev sari räägib loo Ameerikast 219 aastat pärast hävitavat tuumasõda. Aga ärge kartke, see on enamat kui järjekordne suur doos depressiooni.