Miks kolivad inimesed Midsomerisse või tunnevad ennast muretuna seltskonnas, kus viibib Hercule Poirot? Krimiseriaalid on televisioonis järjest populaarsemad ning vaatajate isu on täitmatu, vaadatakse juba pähe kulunud lemmikuid ning oodatakse uusi häid ja halbu kangelasi.

Krimisarjad jagunevad laias laastus kaheks: fiktsionaalsed ja tõsielulood. Viimased on just voogedastusplatvormidel oma koha leidnud ning peaaegu iga vähem või rohkem võika veretöö korraldanud mõrvar on saanud oma elust ekraniseeringu.