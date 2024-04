REIN VEIDEMANN ⟩ Asta Põldmäe stiil on filigraanselt viimistletud

«Kui lähed püüdma ilu, saad tõe pealekauba,» on tunnistanud 35 aastat oma elust ajakirja Looming ilukirjanduslikku osa toimetanud Põldmäe. Ja see on olnud ka tema enda kirjanduslik kreedo. Kes võtab nüüd lugeda äsja ilmunud, kolme novelli ja lühiromaani «Viini plika» koondavat «Talvist teekonda», kogeb sõna- ja mõttekujundite tundlikku sügavust. Jean Sibelius on öelnud, et iga kirja pandud noot peab elama, või ärgu teda olgu. Asta Põldmäe proosa ongi nagu elav noodikiri. Seda järgides tajud helistikke, harmooniat, fraase, pause. Novellide lõpud pole niivõrd klassikaliselt puänteeritud, kuivõrd kõlalised akordid.