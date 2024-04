Filmifännidele valetatakse: Ameerika filmitootja läks tehisintellektiga liiale

Ameerika sõltumatu filmitootja A24 on avaldanud uued plakatid filmile «Kodusõda», mis on tekitanud poleemikat. Uued plakatid näitavad eepilisi lahingustseene, kuid fännid on välja osutanud, et filmitootja on tehisintellektiga liiale läinud ja petab seeläbi filmivaatajaid, vahendab The Hollywood Reporter.