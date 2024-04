Tehnoloogiline ime või apsakas? Ilmus esimene eestikeelne AI-album

«Inimkond on AI-revolutsiooni võtnud vastu teatud võõristuse ja pelgusega, mis meenutab kangesti ajaloos korduvalt varemgi toimunut – näiteks fotokaamerate, sõiduautode, arvutite, interneti või mobiiltelefonide saabudes. Usun, et nagu alati, maailm lihtsalt muutub – ei paremaks, ei halvemaks – ning kas korjame neist muutustest üles hea ja ilusa või vastupidise, on juba meie endi kätes. Paradoksaalsel kombel võib tehisaru hoopis tuua meie ellu tagasi need inimlikud tunded ja väärtused, mis tänapäevainimestes kaduma kippumas. Nii on ka «luba las laulan su juustesse tuult» kui ajatu lend läbi nostalgiliste, igatsevate ja unistavate tundmuste,» kommenteerib laulusõnade autor ning albumi kokkupanija Tarmo Sikk.