Nõnda otsib helilooja seda ilu, mis peidab end nurga taga

Hõbepappel pole enda loomingus leidnud otseteed iluni. Ta ütleb, et peab ilu otsima, selleni jõudma: «Otsin seda ilu, mis asub nurga taga.» Ilu äratundmist uues muusikas võib toetada rikkalikum kuulamiskogemus. «Paljud asjad, mis praegu tunduvad mulle ilusad, ei tundunud mulle ilusad kümme aastat tagasi. Me üldiselt tahame ilusaks pidada midagi, mis on meile äratuntav, tuttav,» ütleb ta. «Aga kindlasti on neid, kes peavad ilusaks seda, kui nad on omamoodi segaduses. Selline avatus on äge!» Vokaali uues palas pole, aga kui Hõbepappel kirjutab, siis paljusid asju ta laulab läbi, ümiseb.