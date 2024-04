Naps ja vägivald: DiCaprio paljastab kuulsa laulja pahupoole

Režissöör on kirjeldanud oma nägemust Sinatra-filmist, mis paraku ei ole suutnud veenda Tina Sinatrat. Scorsese on öelnud: «Me ei saa lihtsalt mängida parimaid hitte Sinatra elust. Seda on juba proovitud. Nii ei saa. Teine viis oleks näidata kolme või nelja erinevat Sinatrat. Noort. Vanemat. Keskealist. Väga vana. Saaks ajas edasi-tagasi hüpata ning teha seda muusika kaudu.» Tina Sinatra on aga väidetavalt kahelnud ka Scorsese soovis näidata filmis Sinatra seoseid organiseeritud kuritegevusega.