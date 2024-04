NÄDALA PERSOON ⟩ Vahur Kersna: mina telemaja koridorides kummitama ei hakka

Kõik ütlevad millegipärast nii. Tegelikult oli see auhind panuse eest Eesti televaldkonda. Ei mingit preemiat. Neid olen elu jooksul saanud kaks. Esimese sain 1997. aastal parima eetriajakirjanikuna. Mäletan, et panin summale poole otsa ning ostsin kaubamajast paari allahinnatud sandaale. Ja viimati 2012 – Valdo Pandi preemia oli 3500 eurot. Olime [abikaasa Liinaga] just korterit ostmas ja järgmisel päeval helistas arendaja: «Kuule, sorri, me siin mõtlesime, et paneks hinnale ikka 10 tonni juurde!» Sinna see läks.