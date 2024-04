Maailmast ei leia naljalt fännibaasi, kes on oma lemmikmuusiku suhtes pimedamad, ent selle võrra ka andunumad, kui seda on Taylor Swifti fännid. Ma ei ütle seda tingimata kriitikana ei Taylor Swifti fännide ega ka tema enda suhtes, kuid selles on midagi pea hüsteerilist, kui läbipaistmatud on silmaklapid, millega mõned inimesed ringi käivad, eriti mis puudutavad maailma suurimat popmuusikut.