GALERII ⟩ Staarid koos! Vaata säravaid hetki Augustibluusi avapeolt

Peaesinejana astub publiku ette bluusimaailma kuningakoja staatusega The Fabulous Thunderbirds, mis loodi aastal 1974 Texases Austini linnas. Kokku on programmis pea poolsada kontserti ja muud sündmust, mille jaoks kerkib Haapsallu üle tosina lava.

Ameerika Ühendriikidest saabuvad Haapsallu The Fabulous Thunderbirds, Vanessa Collier, Sheryl Youngblood, Henri Herbert. Prantsusmaalt on tulemas ka avapeol esinenud The Yellbows ja duo Mathis Haug & Benoît Nogaret, Itaaliast saabub Torino tõusev täht I Shot a Man ning teenekas trubaduur Paul Venturi. Täpsema esinejatenimekirja leiab festivali veebilehelt www.augustibluus.ee.

Programmijuhi Raul Ukareda sõnul on eriline koht juubelifestivali kavas ansamblil Ultima Thule. «Tõenäoliselt saab see olema Ultima Thule viimane esinemine Augustibluusil,» ütleb Ukareda. Bänd esineb Haapsalus eriprogrammiga «Kummardus», mis on tänu- ja austusavaldus maistelt lavadelt juba lahkunud bändi liikmetele. Koos Ultima Thulega tulevad lavale solistid Tõnis Mägi, Vaiko Eplik, Marie Vaigla ja Robert Linna.

Ukareda ise haarab kitarri kätte eriprojekti «Fender Stratocaster 70 Jamboree!» raames, mille sisu avab ta vaid põgusalt: «Maailma ikooniliseim kitarr, mida on eelistanud nii Jimi Hendrix, Jeff Beck kui Eric Clapton, tähistab tänavu oma 70.aasta juubelit ja selle puhul on plaanis midagi väga kihvti.»

Augustibluusi passi saab soetada Piletilevist ning see tagab sissepääsu kõikidele festivali kontsertidele ning ööklubidesse. Üksikute kontsertide piletid on müügil kohapeal. Kuni 14 aastastele (k.a.) lastele on sissepääs koos pileti ostnud vanemaga tasuta. Ratastoolis külastajale on sissepääs kõikidele kontsertidele tasuta, saatjal on nõutav pilet.