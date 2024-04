The Rolling Stonesil on meile kõva üllatus varuks

Need mehed ei väsi: The Rolling Stones esinemas 2022. aastal Pariisis. Bänd valmistub praegu uueks tuuriks.

Eelmise aasta lõpus uue stuudioalbumi «Hackney Diamonds» üllitanud The Rolling Stones on kiidetud plaati promonud intervjuude ja singlitega, samuti valmistuvad nad praegu uueks tuuriks. Nõudlus The Rolling Stonesi plaatide järgi on jätkuvalt suur, mistõttu annab bänd fännide rõõmuks välja kaks väga erilist plaati.