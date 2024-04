SUURED MÜÜGINUMBRID ⟩ Udune Eesti maastikumaal püstitas Vernissage'i kevadoksjonil rekordi

Kahepäevane oksjon jaotati vanema kunsti klassika oksjoniks ning moodsa kunsti klassika oksjoniks. Mõistagi jõuti kõige suuremate müüginumbriteni 21. aprillil toimunud vnema kunsti klassika oksjonil, kus näiteks Adamson-Ericu 1927. aasta õlimaal «Saint-Servani maastik» müüdi 44 000 euroga. Teose alghinnaks oli 30 000 eurot. «Teose loomise aasta – 1927 – oli kunstniku jaoks ka omamoodi maamärgiks. Just siis hakkas ta kasutama kunstnikunime Adamson-Eric, astus Eesti Kujutavate Kunstnike Keskühingu liikmeks ning hakkas esinema suurtel näitustel Pariisis,» on kirjutanud Triinu Soikmets.

Hinnarekordi tegi aga Aili Vindi «Mägiaas udus», mis müüdi moodsa kunsti klassika oksjoni raames tervelt 65 000 euro ees. Elavad naiskunstnikud on eriliselt hinnas. «Aili Vindi opkunst, sensuaalne ja naiselik graafika ning meremaalid on teada-tuntud, kuid käesolev maastik tõuseb nende taustal eristuvana esile. Mõneti läheneb ta selle motiiviga oma abikaasa Toomas Vindi maastikele, kuid käekiri ja koloriit on siiski hoopis teistsugune – pehme, mahe ja udune,» kirjeldab Triinu Soikmets rekordi püstitanud teost.