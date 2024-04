LÕPUKS! ⟩ Millised staarid võeti tänavu rokikuulsuste halli?

Rock and Roll Hall of Fame'i pääsemiseks peab artistil oma esimesest laulust möödas olema 25 aastat, kuid seda tiitlit on oodanud nii mõnedki rokitähed, kes on tegutsenud juba pool sajandit. Näiteks võeti rokilegendide nimekirja tänavu Cher, kes pidi seda au ootama tervelt 60 aastat, sest just nii palju on möödas tandemi Sonny & Cher esimestest lauludest.

Cher 2023. aasta aprillis Foto: Shutterstock

Veel 2010. aastal väljendas Cher pahameelt selle üle, et Rock and Roll Hall of Fame ei ole tunnustanud Cheri ja Sonny Bono tandemit Sonny & Cher, kes andis 60ndatel välja mitu märkimisväärset hitti, nende seas «I Got You Babe». «Me mõjutasime tervet põlvkonda. Mida te veel tahate?» imestas Cher toona.

Kaua pidi ootama ka 74-aastane Peter Frampton, kes andis oma debüüdi välja 1972. aastal ning on teinud ühe 70ndate menukaima albumi «Frampton Comes Alive!». Frampton pääses samuti just tänavu Rock and Roll Hall of Fame'i.

Kuigi Ozzy Osbourne oli Black Sabbathi liikmena juba varasemalt Rock and Roll Hall of Fame'is, lisati ta tänavu ka sooloartistina, sest Osbourne alustas juba 1980. aastal edukat soolokarjääri albumiga «Blizzard of Ozz».

Samuti langes sel aastal Rock and Roll Hall of Fame saamise au 1994. aastast tegutsenud Dave Matthews Bandile, hittsingliga «I Want to Know What Love Is» surematuks saanud Foreignerile, aga ka Mary J Blige'ile ja A Tribe Called Questile.

Institutsiooni juurde kuuluv muuseum Clevelandis hakkab vaikselt laienema ning on suurprojektile arvestanud 135 miljonit dollarit. Väidetavalt muutub hiilgav rokimuuseum 2026. aastaks veel kolmandiku võrra suuremaks.