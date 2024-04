Elame vigade parandamatuse ajastul, see teebki elust elu

Nii on see ka üsna tabav kujund meie maailmale, kus infot tulvab meeletus koguses ja sageli ei jäägi muud üle, kui lihtsalt alla anda ja nautida teadmatust. Tõsi, pärismaailmas juhtub harva, et müra on esteetiliselt nauditav, nagu see on parimatel hetkedel «Inimese antoomias». Ohh, kui füüsiliselt kogetav on häälik, mis on tähendusest vabastatud! Oooooooooooooota. Ooooooooooooootan.