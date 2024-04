KULTUURIS KUUM ⟩ Saag käima! Vennad Maranid selgitavad, kuidas valmis pööraseim Eesti žanrifilm «Mootorsaed laulsid»

Verivärske ja häbitu action-õudus-muusikal-komöödia «Mootorsaed laulsid» on film, milles kasutatakse mootorsaagi igasugu eriotstarbel, aga paraku mitte tööriistana! Lähitulevikus saab seda näha Eesti kinodes, aga õige pea linastub see Haapsalus, sest just «Mootorsaed laulsid» on valitud festivali märgiliseks avafilmiks. Vaata filmi treilerit: