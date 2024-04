The Underground Youthi kõlapilt sarnaneb filmilikule helimaastikule, mida iseloomustab enim hinge läbiv post punk, mahe lo-fi, dünaamiline psühhedeelia ja romantiline melanhoolia. Bänd esitleb oma üheteistkümnendat stuudioalbumit «Nostalgia's Glass». Hiljutine album on tagasivaatav musikaalne projekt bändi algusaastatele, jättes nostalgilise ja kibemagusa tunde, võttes arvesse mõlemaid nii negatiivseid kui ka positiivseid mälestusi ning kogemusi.

Orient on Tšehhist pärit bänd katsetab modernse elektroonikaga, luues ühtse psühhedeelse helipildi, mis võtab šnitti Saksamaa krautrockist ja Inglismaal valitsevast postpunkist.

The Underground Youth esinemine tähistab aasta kontserdipaiga Paavli Kultuurivabriku avamisest täpselt 1 aastat. «Meie produktsioonitiim pürgib pakkumaks parimat heli- ja visuaalkogemust kõikidele meie külastajatele ja seetõttu on The Underground Youthi võõrustamine meie jaoks pärast aastat arengut igati sobilik,» kommenteerib Paavli Kultuurvabriku produktsioonitiimi juht Mihhail Makoshin.