ANNAME AU! ⟩ OLLIE kiidab veterane: «Vot, need on vägevad naised ja mehed!»

Seekordne kontsert saab toimuma täna algusega 19.00 Pärnu keskväljakul, Endla Teatri ees ja show'd saab nautida TASUTA. Kohapealsele saab kaasa elada ka kodus teleri ees, seda algusega 21.30 ETV2 vahendusel. Üks Veteranirocki artistidest on OLLIE, kes ütleb: «On uhke olla eestlane, kui sinu riigis on nii palju julgeid ja auväärseid inimesi.» Lisaks OLLIE'le astuvad kontserdil üles ka Tanel Padar, HND ja Mandoterror.

OLLIE astub Veteranirockil üles vaid loetud päevad enne enda seni suurimat kontserti. Veteranirockil osalemine on artisti sõnul talle ja bändile tähenduslik ja oluline: «Vot, need on vägevad naised ja mehed. Suur au on esineda Eesti veteranide ja nende lähedaste toetuseks, sest tänu neile meestele ja naistele on Eesti jätkuvalt tugev ja turvaline, kus meie saame muretult elada ja rahulikult muusikat teha ning oma asja ajada. Lükkame uhkusega sinilillesümbolid rinda ja teeme Veteranirockil ühe vägeva kontserdi. Olge te hoitud ja anname au!»