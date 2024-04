ARVUSTUS ⟩ Alustame mustalt lehelt – kakskümmend aastat hiljem

Ju see ongi loomulik, aga teeb üsna võimatuks terviku mõtestamise. Kaob lootus, et kvantiteet läheks üle kvaliteediks. Murelikuks teeb, kui paaniline konveier ei jäta näitlejale enam mahti loominguliselt süveneda. Areng jääb toppama, kui etendusi mängitakse harva, hajusalt, juhuslikult. Linnateatri puhul torkab see eriti teravalt silma, sest veel on meeles aeg, mil just selle teatri näitlejad said pikaealistes sündmuslavastustes oma rolli, sedakaudu iseenda ja publiku sisemaailma avardada ja täiustada.