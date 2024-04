«Minu küla» suurimaks tõmbenumbriks võib pidada primadonna Merle Palmistet. Lugu ise on loomuldasa draamasari, mis eelmisel aastal jooksis tasulises Go3 keskkonnas. Nüüd on see Kanal 2s vabalt vaadatav. Stsenarist Urmas Lennuki loos avastab metsaärimees Gunnar Holmi lesk Tiina (Palmiste), et mehel on ka teine naine – Inriid (Ingrid Margus). Viimane aga avastab omakorda, et ootab surnud mehelt last.