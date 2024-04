VABA AKADEEMIA Liina Lukas: kuidas kaks tipp-poeeti Tartust Riiga rändasid

Loengus kuuleme kahest rännakust, mis on kõigepealt huvitavad paralleelsuse tõttu: kaks luuletajat, eesti ja baltisaksa poeedid, mõlemal oma kirjanduse tipud, rändavad Tartust Riiga ja sellest reisist saab nende luuletajaidentiteedi oluline osa.

Aga need reisid ja neid kajastavad reisitekstid pakuvad huvi ka mõlema luuletaja elu- ja loominguloolises, esteetilises ja ajastu reisimispraktika kontekstis. Juttu tuleb Tartu-Riia verstapostidest, maalilistest matkadest, romantilistest ränduritest, eksirännakutest, voorimees Peetrist, Killinge kõrtsmiku tütardest ja paljust muust.

Kõik huvilised on oodatud 26. aprillil kell 18.15 Jakobi kultuurikotta (Jakobi 41) loengut kuulama.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.