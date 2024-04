Elumere lainetes pinnale jääd

Ugala teatri lavastuse keskmes on teema, millega lavastaja Taago Tubin on oma loomingus varemgi tegelenud. Kultuurisaates «OP» rääkis Tubin, et leidis näidendi «Kahe laine vahel» juba 2016. aastal, kui oli parasjagu Endlas ette valmistamas samuti kliimaärevusega tegelevat lavastust «Kopsud». Tänavu veebruaris esietendunud lavastuse «Kahe laine vahel» keskmes on kohmetu kliimateadlane Daniel (Vallo Kirs), kes satub tööüritusel pooljuhuslikult juttu vestma muretu Fionaga (Liisa Pulk).