Nu-metal ei sure! Slipknoti võsukeste bänd esineb esmakordselt Eestis

Järgmisel laupäeval on võimalik esmakordselt Eestis näha Ameerika bändi Vended, kes on nu-metal skeene üks põnevamaid uustulnukaid. Lisaks astuvad klubi Tapper lavale Austraalia metalcore bänd The Gloom in the Corner ja nu-metal maailma tõusev täht Profiler.

Bändi Vended ninamees on andekas laulja Griffin Taylor, kelle isa Corey Taylor on tuntud oma võimsa vokaali poolest bändides Slipknot ja Stone Sour. Kuigi bändi muusikat inspireerivad Slipknoti jõulised helid, on Vended loonud selgelt eristuva stiili.

Sellegipoolest on fännid on märganud, et 21-aastane Griffin Taylor meenutab oma 50-aastast isa Corey Taylorit nii välimuse kui ka vokaalse stiili poolest. Eriti torkab nende sarnasus silma, kui Griffin on esinenud koos Slipknotiga, kus tema nooruslik välimus ja energiline esitus meenutavad nooremat Corey't.

Ansambli koosseisu kuuluvad veel trummar Simon Crahan, kes on Slipknoti löökpillimeistri ja taustavokalisti Shawn «Clown» Crahani poeg, bassist Jeremiah Pugh ning kitarristid Cole Epseland ja Connor Grodzicki.

Alates bändi loomisest 2018. aastal on Vended avaldanud 2021. aastal EP «What Is It//Kill It» ja mitmeid singleid. Nende värskeim lugu «The Far Side», mis ilmus 2024. aasta märtsis, tähistab bändi jaoks uut peatükki. Griffin ütles Kerrang! ajakirjale: «See lugu toob esile senisest rohkem agressiivsust ja toorust.»

Piletid on saadaval Fientas.