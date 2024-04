Eestit külastab mainekas Prantsuse filmirežissöör ja sadade muusikafilmide autor

«Bruno Monsaingeoni panus 20. sajandi muusikaliste suurkujude jäädvustamisel on hindamatu, tõtt-öelda polegi talle selles vallas maailmas kedagi kõrvale panna,» ütles tema loomingu põhjalik asjatundja, muusikafilmide ekspert Heidi Pruuli.

Äsja rahvusvahelise klassikalise muusika auhinna ICMA (International Classical Music Award) eriauhinnaga pärjatud Bruno Monsaingeon on oma haruldase vaistu ja põhjalikkusega filmilindile talletanud terve varamu selliste tippinterpreetide loomingut nagu Glenn Gould, Yehudi Menuhin, Svjatoslav Richter, Gennadi Roždestvenski, Mstislav Rostropovitš, Dietrich Fischer-Dieskau, Grigori Sokolov, aga ka noorema põlvkonna muusikuid – Piotr Anderszewski, Valeri Sokolov, kvartett Arod ja Klaus Mäkelä.

Erilise tähelepanuga on ta jälginud vene juurte ja nõukogude võimuga vastuollu läinud muusikute käekäiku, millest räägib rohkesti auhindu võitnud «The Red Baton. Scenes from Musical Life of Stalinist Russia».