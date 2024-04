Selge pilt! Iron Maideni lauljat soojendab Tallinna kontserdil Eesti ansambel

Kodumaine Herald on bänd, mis täidab Eesti muusikamaastikul autentse heavy metal'i sektori. Nende kaasakiskuvad kontserdid, ehe ja omanäoline tämber ning mitmekihiline sõnum on edukalt köitnud nii kogenud kaelakangutajate kui ka nooremate traadimuusikasõprade tähelepanu juba aastaid.

Bändi 2020. aasta album «Kurat» ilmus ka LP-formaadis ning avab Heraldit muusikaliselt veelgi rohkem, olles arendanud nii lugude kirjutamist kui kaasanud bändi kõlapilti rikastavaid uusi instrumente. Herald on välja andnud mitmeid muusikavideoid, millest tuntumad on «Masin», «Amanita» ja «Meister». Nende köitvad ja professionaalsed kontserdid pakuvad meelelahutust kõigile tõelistele rokisõpradele.

Dickinson on paremini tuntud legendaarse briti ansambli Iron Maiden juhtlauljana, kes on fänne üle kogu ilma võimsa hääle ja lavakarismaga oma haardes hoidnud. Aga ta ei ole vaid muusik, vaid ka multitalent: autor, piloot, raadiohääl, õllepruulija, ärimees, sportlane, kõneleja, stsenarist ja rahvusvaheliselt tunnustatud solist.

Oma esimese sooloalbumi «Tattooed Millionaire» andis ta välja 1990. aastal, neli aastat hiljem järgnes «Balls for Picasso». Just teise albumi ajal hakkas ta tegema koostööd kitarristi Roy Z-ga ning kuigi üks plaat jäi vahele, on muusik olnud Dickinsoniga kõikide järgmiste sooloalbumite juures: «Accident Of Birth» (1997), «The Chemical Wedding» (1998) ja «Tyranny of Souls» (2005). Albumiga «The Mandrake Project» loob ta aga täiesti uue muusikalise maailma, millest võib kujuneda tema soolokarjääri tipphetk.