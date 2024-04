Eelvaliku koostamisel lähtuti järgnevatest tingimustest: tegemist on eesti autori originaalteosega, album nägi ilmavalgust 2023. aastal, samuti hinnati albumi sisu ja erakordsust oma žanri raames. Üheks peamiseks kriteeriumiks, mille alusel nominendid valiti, oli ka see, et album oli füüsilisel kujul väljaantud.