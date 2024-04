CATWALK OOTAB ⟩ Just sina võid olla järgmine moelavade täht

Modellide casting leiab aset 4. mail kell 12.00 Solarise kaubanduskeskuse aatriumis, aadressil Estonia puiestee 9. Solarisel toimuval sündmusel kõik lavale pürgijad registreeritakse, mõõdetakse ning pildistatakse. Osalejatel on muuhulgas võimalus näidata ka oma nii-öelda kõndimisoskust ehk catwalk'i. Kohal on nii disainerid, kui modelli- ja castingu-agentuur Agency Icon.

Modellide casting leiab aset 4. mail kell 12.00 Solarise kaubanduskeskuse aatriumis, aadressil Estonia puiestee 9. Solarisel toimuval sündmusel kõik lavale pürgijad registreeritakse, mõõdetakse ning pildistatakse. Osalejatel on muuhulgas võimalus näidata ka oma nii-öelda kõndimisoskust ehk catwalk' i. Kohal on nii disainerid, kui modelli- ja castingu-agentuur Agency Icon.

Kui oled vähemalt 15-aastane, soovid moelaval kätt proovida, meeleolukast üritusest osa saada ning võib-olla ka skautijate tähelepanu pälvida, siis on see võimalus just sulle!

Varasemalt castingu raames modellina lavale jõudnud Ann Marii Mooruse sõnul on ERKI moeshow on äge kogemus kõigile osalejatele: «Alustavatele või mitte aktiivselt modellindusega tegelevatele noortele on see ülimalt silmiavav ja vägev võimalus piiluda moemaailma kardinatagustesse ning töötada koos inspireerivate inimestega. ERKI moeshow annab võimaluse igale lavale astunule olla väga värvika loomuga main character».

Monika Meier, kelle jaoks ERKI oligi üks esimesi kogemusi modellina tõdes samuti, et ERKI moeshowl osalemine oli tema jaoks vägev kogemus. «Sõule modelliks sain läbi streetcastingu, kus käisin koos oma sõbrannaga. Üritus ise oli väga ägedalt üles ehitatud ja põnev oli näha noorte disainerite loomingut. Kogu tiim, teised modellid ja disainerid olid toetavad ja inspireerivad. ERKI moeshow oli hea stardipunkt mõistmaks, kuidas moemaailm toimib.»

Castingule tuleb selga panna neutraalses toonis, ilma mustri ja logota t-särk, top või kleit ning jalas võiksid olla kitsad või lühikesed püksid või seelik. Samuti on oluline, et juuksed oleksid puhtad ning nägu meigivaba (kerge jumestus on lubatud). Jalga palume panna tennised ning tüdrukutel kaasa võtta kontsakingad ning pikkade juuste puhul juuksekumm.

Kohtumiseni 4. mail kell 12.00 Solarise kaubanduskeskuse aatriumis!