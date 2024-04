AK Kadrina murdes kirjutatud luulekogu avab looduse kaudu õrna inimloomust

Maryliis Teinfeldt-Grinsi Kadrina murdes kirjutatud debüütluulekogu «Kivi alla kükakille» algab sõnadega «ingan väl’la/üle järvä/kuusesinise/pia kohal/ämardub/kevade õng» (lk 5). Ja nende lühikeste ridadega on autor lugeja endaga kaasa saanud. Luulekogu esimesi ridu lugedes on tunne, et see tekst sobib täpselt siia, tänasesse kargesse kevadesse, kus iga uue tulemise ja sünni ootus on nii suur, iga sisse- ja väljahingamine nii teravalt erk.