NÄDALA RAAMAT Noorteromaan, mis surub tundekilluga otse veeni

«Ketsid» on eksistentsiaalne romaan, ehkki mitte selle kõige tavapärasemas mõttes. Siiski küsib romaan suuri küsimusi, mis ehk on isegi igavikulisemad kui mõni filosoofiline või religioosne küsimus, mille üle on aastasadu päid murtud. Mis on valu? Mis on armastus? Mis on üksindus? Kui kiiresti ja valutult on võimalik teada saada, kuidas need tunded tunduvad? Mida tähendab olla inimese kõrval, kui ta sureb ja kas see teeb hüvasti jätmise kergemaks või raskemaks?