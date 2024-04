Kas lugeda läbi kõigepealt saatetekst või astuda kohe näitusele ja lugeda saatetekst pärast? Või saateteksti üldse mitte lugeda? Või näitust üldse mitte vaadata? Kas see on hea? Kas see mitte nii väga? Mida teised selle kohta on arvanud? Millised on pingeread? Kas kuskil mõni avamine ka on? Saaks juba suutäie vahuveini (suu põleb!) või mõne väikese snäkigi? Kes sealt nüüd kõnnib? Kas ma tunnen teda? Kas ma peaksin tema eest varjuma? Mis ta mult saada tahab? Ega ma talle võlgu ei ole?