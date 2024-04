Enne saali jõudmist tuleb möönda, et aasta turundusteo ega selge sõnumi preemiat Von Krahl ilmselt ei pälvi – isegi sagedasel teatrikülastajal on tõenäoliselt ammu kadunud käest järg, kas koht, kuhu Telliskivi Loomelinnaku tagumises nurgas saabutakse, on nüüd Krahl, JAIK või Vaba Lava.