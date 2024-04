Harvey Weinsteini kohtuotsus tühistati: mis saab edasi?

New Yorgi kohus on otsustanud tühistada häbistatud produtsendi Harvey Weinsteini süüdimõistmise, vahendab Guardian. Weinstein mõisteti 2020. aastal kahe seksuaalkuritöö eest 23 aastaks vangi, kuid nüüd on apellatsioonikohus otsustanud, et tegu võis olla ebaausa kohtuprotsessiga.