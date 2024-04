SURM KIRJANDUSE LÄBI Prantsuse rahvusraamatukogu eemaldab riiulitelt mürgised raamatud

Prantsuse rahvusraamatukogu paneb karantiini ajaloolised raamatud, mis arvatavasti on kaetud arseeniga, vahendab The Guardian. Arvatakse, et ohtlik aine katab vähemalt nelja 19. sajandist pärit raamatut, mille smaragdrohelistest kaantest tuvastati aine jääke.