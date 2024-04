RAJU Hard Rock Laager kuulutas välja festivali peaesineja

Massiivne ja kaasakiskuvate meloodiatega Hypocrisy on olnud Skandinaavia metali esinimede seas juba üle kolme aastakümne. Bändi eestvedaja ning asutajaliige Peter Tägtgren on tuntud ka kui elektroonilise auraga metalbändi The Pain boss ja Till Lindemanni kaaspiloot ning kõikide instrumentide valdaja Rammsteini ninamehe kõrvalbändis Lindemann. Produtsendi ja maineka helistuudio The Abyss omanikuna on Tägtgren vajutanud pitseri kümnete teravama tipu metalbändide kõlapildile.