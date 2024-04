GALERII Jazzkaare peaesineja Snarky Puppy andis Tallinnas fenomenaalse kontserdi

Nende saavutusi on hinnatud viie Grammy auhinnaga (parim r’n’b esitus 2014. aastal, parim kaasaegne instrumentaalalbum 2016., 2017., 2021. ja 2023. aastal). Snarky Puppy pole klassikalises mõttes jazz. Ka fusion mitte. Nende kompositsioonid sisaldavad popi, roki, souli ja hip-hopi elemente. Muusikud on oma koosseisu nimetanud ka improviseerivaks vokaalita popansambliks. Kuidas ka ei oleks, on nende iga kontsert imetlusväärne ja kordumatu.