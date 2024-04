Super: Eesti film murdis jälle Los Angelesse välja!

Lühifilm «Viivis» (ingl k. «What's up with Numbats?», 12:37 min, 2023) jutustab loo kahest raamatukoguhoidjast Evest (Elina Reinold) ja Leidast (Luule Komissarov), kes lahendavad tööl olles ka ristsõnu ja lähevad omavahel vaidlema sipelgakarude üle. Et vaidlus lahendada, otsitakse abi raamatust, mida aga pole kohal. Nüüd tuleb leida, kelle käes on raamat? Film on leidlik ja koomiliste elementidega kompaktne lühifilm, mis edastab nutikalt erinevaid karaktereid ja tegevuspaiku.