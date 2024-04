Selgus kirjanike liidu uus esimees, kes on hoopis naine

26. aprillil kell 16 valis Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 95 häälega liidu uueks esimeheks Maarja Kangro. Värske esimehe ametiaeg algab 1. mail 2024. ERRile ütles Kangro enne valimisi, et EKL peab lobitöös jätkuvalt seisma selle eest, et loometöö tasu käiks elukalliduse tõusuga kaasas ning väärikalt tasustataks nii ilukirjanduslikku loomingut kui ka kirjanduskriitikat.

Maarja Kangro on eesti kirjanik, tõlkija ja ka libretist. 1973. aastal Tallinnas sündinud Kangro vanemad on Raimo Kangro ja Leelo Tungal. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis inglise keelt ja kirjandust ning on 2007. aastast Tallinna Ülikooli kultuuride uuringute doktorant. Aastatel 2016-2018 oli Maarja Kangro üks esimesest viiest kirjanikupalga saajast. Kangro on paljude kirjandusauhindade laureaat, mis on saadud tunnustuseks nii tõlgete kui originaalloomingu eest.