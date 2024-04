Uue juhi Maarja Kangro sõnul ei olnud ta eriti üllatunud, et valituks osutus. «Ma oletasin, et ma võin valituks osutuda, sest juba eelnevalt oli päris palju liikmeid teada andnud, et nad kavatsevad minu poolt hääletada või on volitanud kedagi minu poolt hääletama,» sõnas Kangro.