Hüvasti, Slim Shady! Räppar Eminem jätab oma alter egoga hüvasti

Üks popmuusika märkimisväärsemaid alter egosid võib saada kohutava lõpu. Nimelt on räppar Eminem teada andnud, et tema järgmine album kannab pealkirja «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» ning algab see väljamõeldud kuriteoaruandega, mis viitab sellele, et tegelane leiab oma vägivaldse lõpu, vahendab Guardian.