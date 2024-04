SILMA ALT ÄRA Maailma kuulsaim maal kolitakse maa-alusesse kambrisse?

Leonardo da Vinci kuulus maal «Mona Lisa» (1503), mida keskmisel külastajal õnnestub pärast järjekorras seismist näha vaid paariks sekundiks, võidakse kolida maa-alusesse kambrisse, et vältida «pettumust», kuna hiljutisest analüüsist selgus, et kuulsat maali peetakse «maailma kõige pettumust valmistavamaks meistriteoseks».

Da Vinci ikooniline pilt peaaegu naeratavast naisest on kaitstud kuulikindla peegeldumisvastase klaasiga ning seda ümbritseb rangelt kontrollitud temperatuuri ja niiskuse seadetega ümbris, millega tagatakse maali säilivus. See aga tähendab, et maalile ei pääse lähedale ning maali vaatamine toimub distantsilt, mis Louvre külastajatele tingimata ei meeldi.

Seega on kunstimuuseumil plaan kolida «Mona Lisa» maa-alusesse kambrisse. Louvre'i direktor Laurence des Cars sõnas, et põhjuseks on see, et külastajad ei saa hetkel lubatud elamust ehk muuseum ei tee oma tööd korralikult.

«Oleme sellele pikka aega mõelnud, kuid seekord on kõik ühel meelel, et see ei ole külastajate suhtes aus, et esmapilgul näeb «Mona Lisa» välja nagu postmark,» ütles Louvre'i 16. sajandi Itaalia maalikunsti peakuraator Vincent Delieuvin Prantsuse ajalehele Le Figaro.

Louvre'i külastab igal aastal üheksa miljonit külastajat ja muuseumiametnike sõnul on «Mona Lisa» 80 protsendile neist inimestest peamine vaatamisväärsus. Maali populaarsus on ajendanud varasemaidki katseid vaatamiskogemust parandada, näiteks prooviti paari aasta eest muuta külastajate järjekorrasüsteemi. Ent senised püüdlused on olnud tulutud.