Pet Shop Boysi laulja lajatab: ta on muusikuna pettumus!

Taylor Swift, kelle uusim album «The Tortured Poets Department» on juba praegu 2024. aasta kõige kiiremini müünud album Ühendkuningriikides, müüs esimese kolme müügipäevaga üle 220 000 eksemplari ning lood «Fortnight», «The Tortured Poets Department» ja «So, Long, London» on tõusnud Ühendkuningriigi singlite edetabeli tippu.

Ent Londonis toimunud Guardian Live üritusel «An Evening with Pet Shop Boys» ütles ansambli laulja Neil Tennant, et ta ei saa Swifti populaarsusest täielikult aru. Ta märkis, et Swifti muusika ei ole tema meelest eriti edukas ja väitis, et Swifti diskograafia ei vasta selliste popstaaride nagu Michael Jackson ja Madonna standarditele.