Suri progressiivse rokkmuusika legend

Bändikaaslase John Lodge'i Facebooki kontol tehtud avalduses sõnas perekond: «Michael Thomas Pinder suri kolmapäeval, 24. aprillil oma kodus Põhja-Californias. Teda ümbritses perekond, kes soovib tema usaldusväärsete sõprade ja hoolivata fännidega jagada, et tema surm oli rahulik.»

Perekond lisas avalduses, et Michael Pinder elas oma elu õnnelikult. Ta elu oli täidetud lapseliku uudishimu, ent ka sügava sisekaemuslikkusega, mis hoidis soojas tema mõistust ja südant.

Birminghamis sündinud Pinder oli 23-aastane, kui asutas 1961. aastal koos laulja ja kitarrist Denny Laine'i, bassimees Clint Warwicki ja trummar Graeme Edge'ga ansambli The Moody Blues. Laine ja Pinder kirjutasid mitu lugu, mis ilmusid bändi 1965. aasta debüütalbumil «The Magnificent Moodies», sealhulgas hiti «Let Me Go».

The Moody avaldas 1967. aastal paljude arvates kõigi aegade üheks esimeseks ja parimaks kontseptuaalseks albumiks peetava «Days of Future Passed»: progressiivse roki plaadi, mis kirjeldab igapäevaelu. Albumi suurim hitt «Nights in White Satin» jõudis 1972. aastal USA muusikaedetabelite esikümnesse.