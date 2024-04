GALERII Selleaastane Jazzkaar sai võimsa lõppakordi

Bassist Christian McBride on musitseerinud koos selliste superstaaridega nagu Paul McCartney, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Chick Corea, James Brown, Sting, Isaac Hayes jpt. Tema mängulaad on dünaamiline, laetud ja nüansirohke. Kaheksakordne Grammy-võitja Christian McBride hoiab suurepäraselt sidet jazzi mineviku ja tuleviku vahel. Tema muusika on ammutanud inspiratsiooni sellistelt jazziuuendajatelt nagu Max Roach, Charles Mingus ja Eric Dolphy, noogutades samal ajal heakskiitvalt nii R&B, roki kui ka hip-hopi suunas.