Kõik teavad seda! 50 000 muusikafänni otsis sama kadunud laulu, mis lõpuks üles leiti

Muusikaline mõistatus, mis ajas internetikasutajaid aastaid segadusse, on lahendatud. Lõik laulust, mida tuntakse ka nime all «Everyone Knows That», pärineb nimelt 1986. aastal ilmunud pornograafilise sisuga filmist.

Laul, mida pealtnäha mitte keegi tuvastada ei suutnud, oli madala kvaliteediga ja moonutatud helisalvestis, mis laaditi 2021. aastal YouTube'i ning on sellest ajast saati kütnud kirgi nii TikTokis kui ka Redditis, kus laulu otsimisele oli pühendunud ligi 50 000 inimest.

Levisid teooriad, et laul oli artistide, sealhulgas Roxette ja Savage Garden, kadunud demo või et see oli kirjutatud unustatud reklaami jaoks.

Laulu leidis viimaks Redditi kasutaja, kes avastas, et laulu potentsiaalne autor Christopher Booth oli 1980. aastatel kirjutanud mitmed lood pornograafilistele filmidele. Loo leidmiseks vaatas Redditi kasutaja läbi kõik filmid, mille jaoks Booth mõne loo kirjutanud oli, kuni jõudis 1986. aasta filmini «Angels of Passion», kus laul kõlas.

Laulu autor Christopher Booth ning tema vend on pühendunud väikese eelarvega õudus- ja dokumentaalfilmidele ja loo autor Christopher Booth kirjutab tänini filmimuusikat.

Siiski väidab osa Redditi kasutajaid ja laulu saatusest huvitatud inimesi, et otsingud pole lõppenud kuni leitakse ka versioon, kus ei ole kuulda filmist pärinevaid häälitsusi ja oigeid.

Lost media või ka lostwave on populaarne meediavorm, mis hõlmab peaasjalikult lugusid, mis on populaarkultuuri mõistes kadunud ja unustatud. Näiteks on Redditis üsna mitu kommuuni, mis on täielikult pühendunud kadunud muusikapalade otsimisele.