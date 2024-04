Printsess tuleb tagasi! Armastatud filmiseeria võib saada kauaoodatud järje

Anne Hathaway, kes kehastas nullindatel linastunud «Printsessi päevikutes» printsess Mia Thermopolist, annab fännidele lootust, et kolmas film võib olla töös, ehkki Julie Andrews, kes kehastas filmis Genovia kuningannat, sõnas paari kuu eest intervjuus, et tema teada «ootab film riiulis oma aega».

Hiljutises intervjuus ajakirjale V Magazine vihjas Anne Hathaway, et kolmas film ei pruugi olla üldse nii kaugel kui Andrews vihjas. «Me oleme heas kohas. See on kõik, mida ma öelda saan,» kiusas Hathaway.