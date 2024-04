SELGE PILT Just nii kaua kestab ideaalse pikkusega film

Samas on kinosait What To Watch välja osutanud, et kõige edukamate filmide keskmine pikkus on hakanud pikenema. Kui 2022. aastal oli keskmise kassaedu toonud filmi pikkus 141 minutit, siis 1981. aastal oli see 110 minutit. Oletatakse, et üheks põhjuseks võib olla see, et voogedastusplatvormide kasutamine on sagenenud ning inimesed saavad filme nautida kodustes tingimustes ja pausidega.