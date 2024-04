ARVUSTUS Hoiatav tulevikuvisioon Ameerika kodusõjast

Vahend selle näitamiseks on siin filmis fotokaamera, mille päästikule vajutab kogenud pressifotograaf Lee (Kirsten Dunst), kes kajastab pöördelisi sündmusi lähituleviku kodusõjaeelses New Yorgis. Kui Dunsti tegelane on seni arvanud, et sõjakollete jäädvustamine ja nende fotode ajakirjanduses avaldamine peaks olema justkui hoiatus omastele, siis filmi tegevustikus on need hoiatused kõlanud kurtidele kõrvadele.