Tallinnas esineb Mongoolia rokisensatsioon

2016. aastal Mongoolias Ulaanbaataris moodustatud The HU kasutab traditsioonilist mongoli muusikat ning segab seda kaasaegsete roki elementidega. Tulemuseks on vaimustav kokteil, mis on lummanud publikut üle kogu maailma. Ansambli moodustavad Gala, Jaya, Temka ja Enkush. Rikkalikust kultuuripärandist on pärit ka iidsed instrumendid, mida nad kasutavad, nagu Morin Khuur (hobusepea viiul), Tovshuur (mongoli kitarr) ja Tumur Khuur (lõuaharf). Neile on lisatud kaasaegsed kitarriseaded, saatjaks hüpnotiseeriv kurgulaul.