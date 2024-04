MUUTUNUD MEES Hiljuti ahistamisskandaali sattunud koomik leidis Jumala

Brand jagas esmaspäeval Instagramis videot, kus teatas oma jälgijatele, et on nüüd ristitud ning tema jaoks oli see meeletult sügav kogemus. «Paljud aspektid selle juures olid minu jaoks väga intiimsed ja isiklikud,» sõnas koomik.

«Tõde on see, et inimene, kes on tarvitanud minevikus palju uimasteid, on selle taha peitnud oma pettumuse, sest ei ole jõudnud seesmise rahuni. Rahu ja isegi transtsendentsus, mida ma olen alati otsinud, jõudis ristimise käigus minuni. See oli uskumatu ja haaras mu täielikult. Olin vee all ja see oli Thamesi jõgi, aga ma tundsin, et miski minus muutus,» kirjeldas Brand kogemust.